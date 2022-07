Wie Robert Möller von Analytik Jena MDR THÜRINGEN sagte, konnte am Beispiel des Sars-CoV-2-Erregers festgestellt werden, dass die Daten aus dem Abwasser den Inzidenzen im Zeitverlauf in der Regel um Tage voraus sind. So habe sich ab Mitte April in der Abwasseranalyse die "Corona-Sommerwelle" bereits angekündigt.