In Thüringen wird es weiterhin nicht in allen Apotheken kostenlose Corona-Schnelltests geben. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Apothekerverband und dem Gesundheitsministerium. Der Verband hatte vorgeschlagen, alle Apotheken pauschal zum Testzentrum zu berufen , wie es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Fall ist.

In einem Zeitraum von sechs Monaten wären etwa 4,9 Millionen Euro nötig, um in allen Apotheken kostenlose Schnelltests anzubieten. So viel Geld will das Gesundheitsministerium offenbar nicht dafür ausgeben. Stattdessen werden die Gesundheitsämter der Kreise weiter selbst einzelne Apotheken mit den Tests beauftragen.