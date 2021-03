Die Zahl aktiver, nachgewiesener Corona-Fälle in Thüringen hat erstmals seit Ende Januar die 10.000-er-Schwelle überschritten. Am Sonntag haben die Gesundheitsämter exakt 10.378 aktive Infektionen gemeldet, 530 mehr als am Samstag. Derzeit sind rechnerisch 49 von 10.000 Thüringern nachweislich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.