Die Corona-Zahlen in Thüringen steigen derweil weiter an . Allein am Samstag meldeten die Gesundheitsämter 2.367 neue Infektionen. Damit sind gegenwärtig rund 26.300 Thüringer nachweislich mit dem Virus infiziert. Außerdem wurden 18 weitere Todesopfer gemeldet.

In Thüringen sind gegenwärtig 61,8 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der Freistaat zählt damit zu den Bundesländern mit der niedrigsten Impfquote. Nur in Sachsen und Brandenburg liegt die Quote noch niedriger. Die Thüringer Linke sprach sich am Samstag auf ihrem Parteitag für eine allgemeine Impfpflicht aus.