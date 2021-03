Impfgipfel Corona-Hotspot-Region: Thüringen erhält 30.000 zusätzliche Impfdosen

Hauptinhalt

Wegen ihrer Nähe zu Nachbarländern, in denen Corona-Mutanten besonders stark um sich greifen, erhalten fünf Bundesländer zusätzliche Impfdosen. Thüringen will sein Extra-Kontingent stark betroffenen Landkreisen zur Verfügung stellen. Außerdem soll nach Ostern mit den Impfungen in den Hausarztpraxen begonnen werden.