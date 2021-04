Momentan ist etwa ein Drittel der Intensivbetten in den Thüringer Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt. Nach Angaben von Michael Bauer, dem Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Jena, werden landesweit 205 Patienten behandelt. Davon müssen 126 beatmet werden. Bauer sagte MDR THÜRINGEN, er gehe davon aus, dass die Zahlen weiter "erheblich" steigen werden. Das sei schon seit Wochen absehbar gewesen.

Michael Bauer, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Jena.

Gleichzeitig sei das durchschnittliche Alter der Intensivpatienten gegenüber der zweiten Corona-Welle im Winter deutlich gesunken. Lag es damals bei über 80 Jahren, so sind es jetzt laut Bauer im Schnitt 61 Jahre. Als Grund dafür vermutet er, dass viele Ältere inzwischen geimpft seien. Trotzdem geht er davon aus, dass die Sterblichkeit aktuell immer noch bei 25 bis 30 Prozent liegen wird. Als der Altersdurchschnitt höher war, waren es rund 50 Prozent.

Momentan können noch alle Covid-19-Intensivpatienten innerhalb von Thüringen versorgt werden und müssen nicht in andere Bundesländer verlegt werden. Zweimal in der Woche gebe es dazu Schaltkonferenzen, erläutert Bauer, der im Land die Verteilung dieser Patienten koordiniert. Trotzdem spricht er von einer "bedrohlichen Situation", weil andere wichtige Eingriffe wie Herz- oder Krebsoperationen zum Teil verschoben werden müssen.

Nach den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) steigt die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in Thüringen seit knapp vier Wochen stetig an - von 113 am 12. März auf jetzt über 200.