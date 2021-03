Ramelow äußerte sich am Mittwoch auch erneut zu Mallorca-Reisen. Seiner Ansicht nach haben die Flüge ohne Testpflicht für einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung gesorgt. Es sei der Eindruck entstanden, "dass man nach Mallorca in den Urlaub fliegen kann und in Deutschland kann man nicht in die Hotels", sagte Ramelow. Dafür sei man von den Hoteliers und von den Bürgern gleichermaßen "verdroschen" worden.