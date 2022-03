Mit der Änderung des Bundesinfektionsschutzes zum 20. März 2022 enden die meisten tiefgreifenden Corona-Einschränkungen - unter anderem auch eine umfassende Maskenpflicht im Einzelhandel oder in Innenräumen von Gaststätten. Als Basis-Schutzmaßnahme soll dann noch etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr oder in Krankenhäusern möglich sein. Die Thüringer Landesregierung nutzt eine Übergangsregelung, um eine Reihe von bestehenden Corona-Regeln noch bis zum 2. April fortzuführen - darunter die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen oder 2G- und 3G-Regeln für Veranstaltungen.

Angesichts hoher Infektionszahlen in Thüringen wollen Linke, SPD und Grüne die jetzigen strengeren Regeln über den 2. April hinaus beibehalten. Entscheiden dürfen das aber nur die Landtage in Form einer Hotspot-Regelung. Der Thüringer Landtag wird sich am Donnerstag in einem Sonderplenum auf Antrag der drei Fraktionen damit befassen.



In Thüringen ist die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf Stimmen von der Opposition angewiesen. CDU und FDP lehnen eine Verlängerung strenger Regeln ab. Sie plädieren, die Vorschriften auf den Schutz gefährdeter Gruppen zu beschränken, wie eine Maskenpflicht in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Kommt am Donnerstag keine Mehrheit für den rot-rot-grünen Antrag zustande, gelten in Thüringen nur noch die Basis-Regeln nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz.