Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kann sich das Weimarer Shopping-Modell auch auf Landkreis-Ebene vorstellen. Ramelow sagte am Donnerstag bei MDR THÜRINGEN, wenn sich das Experiment in Weimar bewähre, könnte es auch auf Kreisebene stattfinden, wie zum Beispiel in Nordhausen. Es müsse aber systematisch auf Corona getestet werden. Ebenso wichtig sei natürlich die Kontaktnachverfolgung.