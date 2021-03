Thüringen | Deutlicher Rückgang bei Erwerbstätigen in der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat den Rückgang der Erwerbstätigenzahl in Thüringen deutlich beschleunigt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag verringerte sich die Zahl der Menschen mit einem Arbeitsplatz in Thüringen 2020 im Vergleich zu 2019 um 20.200 beziehungsweise 1,9 Prozent (Deutschland: 1,1 Prozent).

Die Entwicklung in Thüringen bleibt damit bereits das zehnte Jahr in Folge hinter der in Deutschland zurück. Im Jahresdurchschnitt waren 1.024.500 Erwerbstätige in Thüringen beschäftigt.

Laut Landesamt ist der starke Rückgang 2020 unter anderem auf den Wegfall vieler Minijobs zurückzuführen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten war im Jahresverlauf 2020 sogar prozentual deutlich stärker zurückgegangen (minus 7,8 Prozent).

Bad Salzungen | Neuer Standort für Bürgertestzentrum

Das Bürgertestzentrum in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist am Donnerstag in eine Schulsporthalle umgezogen. Weil sich sehr viele Menschen testen lassen wollten, reichte nach Angaben des Landratsamtes der Container am Parkplatz Schanzhohle nicht mehr aus. Am neuen Standort, der Sporthalle am Kinocenter, gibt es nicht nur größere Räume, sondern auch mehr Parkplätze. Der Kreisverband des DRK betreibt das Testzentrum. Es ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, kann dort auch gleich ein PCR-Test gemacht werden. Der Wartburgkreis hat im gesamten Kreisgebiet und in Eisenach insgesamt 32 Teststellen beauftragt. Eine Übersicht gibt es auf der Homepage des Kreises. Bisher haben sich in diesen Stellen rund 2.700 Menschen freiwillig auf das Virus kontrollieren lassen, 46 Tests fielen positiv aus

Heiligen­stadt | Zu viele Patienten - Klinikum kein Testzentrum mehr

Das Eichsfeld-Klinikum in Heiligenstadt kann vorerst nicht mehr als Testzentrum arbeiten. Grund ist laut Landratsamt des Eichsfeldkreises, dass das gesamte Personal derzeit für die Versorgung von Corona-Patienten benötigt wird. Derzeit werden demnach 31 Menschen mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt, bei 13 von ihnen verläuft die Infektion schwer. Wer sich testen lassen will, solle auf Apotheken oder das DRK-Testzentrum in Worbis ausweichen. Der Kreis bemühe sich, ein neues Testzentrum im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt einzurichten.

Greiz | Notsituation nach Corona-Ausbruch im Carolinenfeld

In einem Wohnheim für Behinderte der Diakonie Carolinenfeld in Greiz gibt es zum ersten Mal seit Pandemiebeginn einen Corona-Ausbruch. Wie die Vorsitzende Henriette Bender MDR THÜRINGEN sagte, wurde von 69 Bewohnern 29 positiv getestet. Auch bei 31 Mitarbeitern gab es ein positives Ergebnis. Der Ausbruch verschärft nach Angaben von Bender die ohnehin prekäre Situation in dem Greizer Wohnheim.

Bender beklagt, dass die Behindertenhilfe in der Pandemie hinten runter gefallen sei, während der Fokus stark auf Alten und Pflegeheimen gelegen habe. So lässt auch ein Termin mit dem mobilen Impfteam noch immer auf sich warten. Auch ein Personalaustausch sei nicht ohne Weiteres möglich, da die Bewohner besondere Bedürfnisse hätten. Jedoch habe die Einrichtung versucht, durch ihr Netzwerk zu kirchlichen Gemeinden und Ehrenamtlichen die Personalnot auszugleichen, so Bender.

Weimar | Durchsuchung nach 32 Todesfällen in kurzer Zeit