Steigende Inzidenz Wieder mehr Corona-Infektionen in Thüringen

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Thüringen ist wieder leicht gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Mittwoch 180 Fälle - 18 mehr als am Dienstag, aber 64 weniger als vor zwei Wochen. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Thüringen am Mittwoch mit 2,9 an. Damit ist auch dieser Wert leicht gestiegen nach 2,5 am Vortag.

In Erfurt lag die Corona-Inzidenz am Mittwoch knapp unter zwei. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Karina Heßland