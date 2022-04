MDR exakt hatte ihn bereits vor 2,5 Jahren das erste Mal getroffen und Alex sagte damals, während er in seinem Zimmer steht: "Ich habe heute schon gekifft, aber leider zu wenig." Er meinte, dass Cannabis ein geringeres Schadenspotential habe als Alkoho l. "Ich hatte ja meine schlimmsten Abstürze im Leben nur auf Alkohol. Auf Crystal das war auch schon ganz schöner Absturz, Scheiße zu bauen, einzubrechen und so."

Statt für verschiedene Straftaten ins Gefängnis zu kommen, wurde Alex in einer Einrichtung für drogenabhängige Jugendliche untergebracht. Bei "Par-ce-Val" im hessischen Sinntal folgten Therapien, Biografiearbeit, Sport und Bildung. Das Konzept hat ihm geholfen. So sagt Alex nun – mit Abstand und reflektiert: Mit Drogen seien es immer die gleichen Lebensweisen:

Nun bewegt sich sein Leben wieder. Er macht sein Fachabitur und arbeitet zurzeit im Rahmen eines Praktikums auf einer Baustelle. Doch der Wiedereinstieg in die Welt des Lernens fiel ihm nach den Drogenexzessen nicht leicht. "Also ich spüre auf jeden Fall einen irreversiblen Schaden, dass eine gewisse Leistung des Denkens und der Konzentration einfach nicht mehr abrufbar ist, also unwiderruflich zerstört wurde – durch den Drogenkonsum." Sein Leistungsniveau sei nicht mehr so hoch wie früher und das frustriere ihn. Damit umzugehen ist Teil der Therapie, die Alex noch immer in Sinntal absolviert – inzwischen seit über zwei Jahren. Der Einstieg in Sucht und Abhängigkeit ging viel schneller.