Zahl der Angriffe steigt Cyberkriminalität gegen Thüringens Unternehmen: Der Mensch als Schwachstelle

Hauptinhalt

Auch in Thüringen mehren sich die Cyberangriffe gegen Unternehmen oder Verwaltungen. Vielerorts fehlt es an den nötigen Sicherheitssystemen – und vor allem aber am Bewusstsein bei den Mitarbeitenden.