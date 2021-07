In Erfurt soll am Abend die Premiere der diesjährigen Domstufenfestspiele stattfinden. Das Theater Erfurt sieht die Eröffnung nicht gefährdet. Noch sei man relativ entspannt, so eine Sprecherin, der technische Leiter habe das Geschehen im Blick. Dennoch wurden auch Regenvarianten erarbeitet. So könnte die Veranstaltung zeitlich später beginnen oder in einer rein konzertanten Variante gespielt werden. Möglich ist das, weil ein neues Soundsystem die Musik per Glasfaser auf den Domplatz übertragen. Das Orchester spielt live im Theater.