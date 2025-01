Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bodo Schackow

DDR-Unrecht Mehr Anträge auf SED-Opferrente in Thüringen

23. Januar 2025, 11:26 Uhr

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 495 Anträge auf SED-Opferrente gestellt worden. Die Bundesregierung will noch vor der Bundestagswahl im Februar eine Gesetzänderung verabschieden und die Opferrente für politisch Verfolgte in der ehemaligen DDR erhöhen.