In der Debatte um eine Corona-Testpflicht nach den Sommerferien in Thüringens Schulen zeichnet sich ein Kompromiss ab. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN sagte, liegt ein Vorschlag von Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) auf dem Tisch, nach dem sich Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Wochen nach den Ferien verpflichtend testen lassen müssen. Wer den Test verweigert, muss ein Bußgeld zahlen.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) Bildrechte: dpa