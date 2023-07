SPD-Landeschef Georg Maier sagte MDR THÜRINGEN, er teile die Analyse von Gauck, dass sich viele Menschen von den Veränderungen in der Gesellschaft überfordert fühlten. Die CDU müsse als Oppositionspartei hier Alternativen aufzeigen. Nach Ansicht von Maier hat die Union in der Vergangenheit immer wieder sprachlich über das Ziel hinausgeschossen. Die CDU sei gut beraten, ein Stück weit "abzurüsten" und nicht die Sprache der Populisten zu gebrauchen. Die wollten den Menschen Angst machen und einfache Lösungen anbieten, die in Wahrheit aber nicht funktionierten, so Maier.