Beispiele dafür lassen sich nahezu in jeder Stadt finden. "Es ist heute eigentlich so, dass man gar nicht erwartet, sich an einer Bushaltestelle länger aufhalten zu können. (...) Man erwartet gar nicht, dass man dort eine Bank mit Lehne oder bestimmten Sitzelementen vorfindet, die das Ganze angenehmer machen." Defensive Architektur sei bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes in den vergangenen Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden. In der Gesellschaft, aber auch in der Ausbildung von Architekten und Stadtplanern, sei sie inzwischen die Norm.

"Das war früher nicht so", sagt er. "Wer sich zurückerinnern kann: In der Architektur hat man lange Zeit über Stadtmöbel geredet, wo man gesagt hat: Man will den öffentlichen Raum möblieren, um ihn nett, ansehnlich und gemütlich zu machen."

So etwas wie der Klassiker der defensiven Architektur. Sitzmöglichkeiten an einer Straßenbahnhaltestelle in Jena. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Herkunft: Als der öffentliche Raum kommerzialisiert wurde

"Das hat aber in den 1990er-Jahren aufgehört", schließt Eckardt an. Der öffentliche Raum sei mehr und mehr für die gastronomische Nutzung, also für Restaurants und Cafés nutzbar gemacht worden. "Das bedeutet natürlich, dass für nicht-kommerzielle Nutzung eigentlich nicht mehr so viel Bedarf war. Und dementsprechend hat sich die Architektur auch daran angepasst." Laut Eckardt hat die defensive Architektur ihren Ursprung in den USA. Anschließend sei sie auch in England übernommen worden und habe sich Stück für Stück auf dem europäischen Kontinent etabliert.

Ein Obdachloser schläft neben einer Bank in der New Yorker U-Bahn. Die Armlehnen auf der Bank machen das Hinlegen unmöglich. Bildrechte: IMAGO / Levine-Roberts

Ruf als Anti-Obdachlosen-Architektur

Eine weitere Ursache für die Entstehung defensiver Architektur sei, dass ein Teil der Bevölkerung den öffentlichen Raum in dieser Zeit als negativ wahrgenommen habe - als schmutzig und vor allem auch als gefährlich. Darauf sei mit einer neuen Architektur reagiert worden. "Man hat das auch verbunden mit bestimmten sozialen Gruppen, die man gar nicht so gerne im öffentlichen Raum sehen möchte. Ganz auf den Punkt gebracht: natürlich geht es dann um Obdachlosigkeit."

Diese Abtrennung von einzelnen Sitzen ist eigentlich das Grundmerkmal defensiver Architektur. Prof. Dr. Frank Eckardt Bauhaus-Universität Weimar