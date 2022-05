In Thüringen gibt es immer mehr öffentlich zugängliche Defibrillatoren. Wie aus den Daten des bundesweit agierenden Vereins "Definetz" hervorgeht, hat sich die Zahl seit 2019 von etwa 230 auf mehr als 400 erhöht. Die meisten gibt es demnach in den Städten wie Erfurt und Jena, weniger in ländlichen Regionen. 18 Prozent der bei dem Verein registrierten Geräte befindet sich in öffentlichen Büro- oder Verwaltungsgebäuden. Elf Prozent sind in Banken, zehn Prozent bei Feuerwehren zu finden.