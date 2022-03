Die Lage in der Ukraine sei dramatisch, so heißt es in dem Aufruf der Dehoga. Noch seien Plätze in den Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen frei. Würden aber mehr Flüchtlinge kommen, so will auch das Gastgewerbe helfen, wenn es die Kapazitäten erlauben. Schon vor dem Aufruf haben Weimarer Hoteliers und Pensionsbetreiber, darunter auch das Traditionshotel Elephant, spontan Zimmer für Flüchtlinge bereitgestellt. Von bis zu 40 Zimmern ist die Rede. Die Thüringer DEHOGA will nun alle Hotels und Pensionen zusammentragen, die Flüchtlinge aufnehmen können. Noch ist unklar, ob sich das Land an den Kosten beteiligt.