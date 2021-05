In Thüringen haben landesweit Mai-Kundgebungen von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden begonnen. Das Motto zum "Tag der Arbeit" 2021 lautet: "Solidarität ist Zukunft". Die Polizei ist seit Samstagmorgen im Großeinsatz. Erfurt, Weimar und Jena sind nach Angaben der Beamten die Schwerpunkte bei den Demos und Kundgebungen. Wer in die drei Städte fahren will oder muss, sollte sich deshalb auf Staus, Umleitungen und geänderte Fahrpläne im Nahverkehr einstellen.

So begannen am Vormittag in Erfurt, Weimar, Eisenach, Ilmenau und Jena die traditionellen Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai. In der Solidarität liege der Ausweg aus der aktuellen Corona-Krise sowie die Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft, so der DGB. Landeschef Sandro Witt forderte in Erfurt von der Politik mehr Geld für das Gesundheitswesen und den öffentlichen Dienst - unter anderem, um die Polizei zu stärken.