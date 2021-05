Die Thüringer Polizei ist aufgrund zahlreicher Aktionen zum 1. Mai im Großeinsatz. So haben die Beamten am Samstagmittag am Erfurter Hauptbahnhof gut 60 als gewaltbereit eingeschätze Menschen abgefangen. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte, gegen sie seien Aufenthaltsverbote für die Stadt ausgesprochen worden. Die Menschen seien per Zug in ihre Heimatregionen Braunschweig und Magdeburg geschickt worden. Bundespolizisten begleiten die Rückreise. Bei der Abfahrt aus Erfurt warfen Hooligans Flaschen aus dem Zug. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt.

Die Abgewiesenen wollten laut Polizei an der Kundgebung des rechtsextremen Vereins "Neue Stärke Erfurt" auf dem Domplatz teilnehmen. Dort haben sich am frühen Nachmittag rund 170 Rechtsextreme versammelt. Sie trugen überwiegend Stoffmasken und nutzten diese Augenzeugen zufolge offenbar, um sich zu vermummen. Sie zündeten auch weithin sichtbar Pyrotechnik. Ein Aufzug durch die Stadt sowie weitere Kundgebungen des Vereins wurden untersagt. Den Rechtsextremen standen am Nachmittag auf dem Domplatz rund 1.000 Gegendemonstranten gegenüber. Gut 700 davon ließ die Polizei auf das dafür abgesperrte Gelände, die übrigen befanden sich außerhalb. In Erfurt ist die Polizei am Samstag im Großeinsatz - unter anderem auf dem Domplatz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Traditionelle Kundgebungen zum 1. Mai

Zuvor hatten in Thüringen landesweit Mai-Kundgebungen von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden begonnen. Das Motto zum "Tag der Arbeit" 2021 lautet: "Solidarität ist Zukunft". Erfurt, Weimar und Jena sind nach Angaben der Polizei die Schwerpunkte bei den Demos und Kundgebungen. Wer in die drei Städte fahren will oder muss, sollte sich deshalb auf Staus, Umleitungen und geänderte Fahrpläne im Nahverkehr einstellen.