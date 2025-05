Fast neun von zehn Menschen in Thüringen halten die Demokratie für die beste aller Staatsformen. Aber nur 43 Prozent sind zufrieden damit, wie sie in Deutschland umgesetzt wird. Das geht aus dem neuen Thüringen-Monitor hervor, den Forscher der Universität Jena am Dienstag der Thüringer Landesregierung vorgestellt haben. Damit ist ein neuer Tiefstwert in einem Abwärtstrend erreicht, der seit 2020 beobachtet wird.