Die Ortsgruppen Erfurt und Jena der Migranten-Hilfsorganisation "Seebrücke" haben die Annahme des Thüringer Demokratiepreises verweigert. Vertreter der Ortsgruppen erklärten bei der Preisverleihung am Montagabend in Erfurt, sie würden die Auszeichnung nicht annehmen, weil es "zynisch" sei, dass eine Landespolitik den Preis verleihe, die ihn selbst doch nicht verdient habe. Statt sich selbst für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einzusetzen, delegierten die Parteien im Freistaat diese Verantwortung an zivilgesellschaftliche Gruppen.