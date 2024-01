In Erfurt ist am Samstag eine größere Demo gegen rechts geplant. Nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam hatte sich auch in Thüringen der Widerstand geformt. Bereits am Donnerstagabend gab es in Gera einen Protest gegen rechts mit rund 250 Menschen am Rande eines AfD-Treffens. Am Freitag demonstrierten über 3.000 Menschen in Jena unter dem Motto "Demokratie verteidigen". In der Jenaer Innenstadt kam es dabei zu Sperrungen.