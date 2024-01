In Jena und Erfurt sind in den nächsten Tagen zwei größere Demonstrationen gegen rechts geplant. Nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam hatte sich auch in Thüringen der Widerstand geformt. Bereits am Donnerstagabend gab es in Gera einen Protest gegen rechts mit rund 250 Menschen am Rande eines AfD-Treffens.