In Sonneberg haben am Montag der Polizei zufolge rund 600 Menschen an einer Demonstration beteiligt. Rund 156 Fahrzeuge bildeten einen Protestkorso. Neben Traktoren waren auch Baumaschinen und Lastwagen dabei. Sie kamen in einer Sternfahrt unter anderem aus Richtung Hildburghausen, Neuhaus am Rennweg und Coburg in die Kreisstadt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.