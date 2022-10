Unter anderem gegen die Energiepolitik der Bundesregierung sind am Montagabend rund 22.700 Thüringer auf die Straße gegangen. Die Polizei spricht von rund 40 Versammlungen, wovon 18 angemeldet waren. Die größten Protestaktionen gab es demnach mit Altenburg und Gera erneut in Ostthüringen. In Altenburg beteiligten sich laut Polizei 3.100 Menschen an einer Demonstration, in Gera waren es 2.500. Es soll zu sieben kleineren Zwischenfällen gekommen sein.