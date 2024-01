Bildrechte: IMAGO / IPON

Correctiv-Enthüllung Größere Demonstrationen in Jena und Erfurt geplant

17. Januar 2024, 18:26 Uhr

In Thüringen sind zwei größere Demonstrationen gegen Rechts geplant. Zunächst ist am Freitag in Jena ein Protest mit Hunderten Teilnehmern geplant. Sonnabend sollen dann in Erfurt Tausende demonstrieren.