Sie kamen in einer Sternfahrt unter anderem aus Richtung Hildburghausen, Neuhaus am Rennweg und Coburg in die Kreisstadt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Anzeige wurde aufgenommen, weil ein Mann verbotenerweise eine Drohne über der Menschenmenge fliegen ließ. In der Vorwoche hatten laut Polizei 1.700 an der Demonstration beteiligt.