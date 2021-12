Thüringen Rund 2.900 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen

In Thüringen haben am Sonntag rund 2.900 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Die Polizei sprach von insgesamt 17 Demonstrationen in mehreren Städten. Davon seien nur drei angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. In Gotha demonstrierten etwa 800 Menschen am Sonntagabend. Bildrechte: MDR/Wichtmann TV

Die meisten Menschen versammelten sich in Eisenach (rund 900) und Gotha (rund 800). Beim Einsatz in Gotha wurden nach Angaben der Polizei am Sonntagabend fünf Polizisten leicht verletzt. Details dazu wurden bis Montagmorgen nicht genannt. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagabend, bei einer Ansammlung am Altstadtforum seien von etwa 150 Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz die Personalien festgestellt worden. Demonstranten in Gotha werden Polizeibeamten zur Personalien-Feststellung geführt. Bildrechte: MDR/Wichtmann TV

In Bad Langensalza versammelten sich am Nachmittag etwa 250 Menschen an der Marktkirche. Die Demonstration war laut Polizei nicht angemeldet. Da die Teilnehmer die Abstands- und Hygieneregeln weitgehend eingehalten hätten, haben man sie vorläufig gewähren lassen, hieß es am Sonntagabend aus der Landeseinsatzzentrale der Polizei.

Aufrufe zu Demos hauptsächlich im Internet

In Erfurt beteiligten sich etwa 100 Personen an einer Demonstration. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Jena, Bad Liebenstein, Friedrichroda, Mühlhausen, Greußen, Schleusingen und Wandersleben. Zu den Demonstrationen war hauptsächlich in Sozialen Netzwerken im Internet aufgerufen worden.