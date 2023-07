So wurde Enrico Landgraf für die Rettung der Gnadenkapelle Altenburg ausgezeichnet. Der aus Borsorf bei Leipzig stammende Landgraf hatte die Kapelle 2017 gekauft, um sie bis 2022 vollständig und so originalgetreu wie möglich zu sanieren. Sie ist jetzt ein Ort für Konzerte und andere Veranstaltungen.

Für die Restaurierung des Herrenhauses in Blankenhain-Thangelstedt im Landkreis Weimarer Land ist Tino Mappes ausgezeichnet worden. Er habe das Herrenhaus handwerklich und technisch hervorragend restauriert, hieß es in der Begründung der Jury. Das Haus repräsentiert einen Bautyp, der seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die Zeit um 1800 die Gutsdörfer in Mittel- und Nordthüringen prägte.