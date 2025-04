Laut Karsten Täschner, Pressesprecher der Bundespolizei in Erfurt, ist der Schaden bereits im März auf rund 20.000 Euro geschätzt worden - "und wir gehen davon aus, dass es sich am Ende auf 50.000 Euro oder mehr summieren wird".

"Wir sehen einen temporären Anstieg von Sachbeschädigungen und körperlichen Auseinandersetzungen in der Zeit vor den Derbys", sagt Täschner. "Wir reagieren mit offenen und verdeckten Maßnahmen , doch es lässt sich nicht immer verhindern."

zum Fanverhalten am Spieltag

Am Spieltag selbst jedoch blieb die Lage aus Sicht der Bundespolizei vergleichsweise ruhig. Täschner bilanziert: "Wir müssen dieses Jahr von einem der lammfrommsten Fanverhalten insgesamt ausgehen. Natürlich gab es veranstaltungstypische Straftaten - aber im Vergleich zu früheren Jahren ist das ein gutes Zeichen für den Thüringer Fußball."

Laut der Bundespolizei wurden bereits in den Wochen vor dem Spieltermin vermehrt Graffiti und Schmierereien festgestellt - vor allem an Zügen und Bahnanlagen. Insgesamt wurden rund 520 Quadratmeter Fläche registriert, davon allein 390 Quadratmeter an Zügen.