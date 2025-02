Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Bestätigt Polizisten kauften vor Thüringen-Derby Fanartikel beider Mannschaften

Hauptinhalt

19. Februar 2025, 18:47 Uhr

Das weiß jeder Thüringer: Fanartikel wie Schals, Shirts und Pullover kauft man vor dem Derby entweder in rot-weiß oder in blau-gelb-weiß - aber niemals in beiden Farbkombinationen. Die Thüringer Polizei sieht das offenbar anders und kaufte vor dem Spiel in den Fanshops von RWE und FCC ein. Offenbar wollten sie sich so ausgestattet unter beide Fanlager mischen.