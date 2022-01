Dabei galt das Projekt zuletzt als gesichert: Nach jahrzehntelangem Hin und Her nahm der Streckenausbau im Jahr 2017 eine wichtige Hürde. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stimmte für die inzwischen gescheiterte Maut der CSU im Bundesrat, dafür versprach der Bund zwischen Weimar und Gößnitz die Elektrifizierung zu bezahlen. Das Projekt wurde im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingestuft.

Die geschätzten Kosten für 115 Kilometer Oberleitung im letzten Jahr: fast 300 Millionen Euro. Dafür fahren Züge dann schneller, leiser, umweltfreundlicher und günstiger. Die im Schienenpersonen-Nahverkehr heute in dem Bereich eingesetzten Diesel-Züge gelten im Betrieb als teuer. Langfristig könnte hier also Geld gespart werden, das in bessere Takte fließen könnte.