Das Investitionsprogramm umfasse 30 Kilometer Gleise, 75 Weichen, drei Brücken und zehn Stationen und Bahnhöfe, darunter in Kahla in Ost- und Zella-Mehlis in Südthüringen. Bundesweit werde dieses Jahr die Rekordsumme von 13,6 Milliarden Euro von Deutscher Bahn, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur gesteckt, etwa 900 Millionen Euro mehr als in 2021.