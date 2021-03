Die Deutsche Bahn AG investiert in diesem Jahr in Thüringen rund 260 Millionen Euro. Modernisiert würden insgesamt zwölf Haltepunkte und Bahnhöfe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Als Beispiele wurden Wolkramshausen, Sondershausen und Kahla genannt. Zu den Projekten gehörten außerdem 80 Kilometer Gleise, 70 Weichen und vier Eisenbahnbrücken. Im Rahmen des Streckenausbaus sind Bauarbeiten in Ostthüringen an der Sachsen-Franken-Magistrale und in Nordthüringen an der Strecke Nordhausen-Erfurt geplant.

Gleisbaustelle (Archivbild) Bildrechte: imago/Hohlfeld