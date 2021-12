Auch der Paketdienst Hermes hat nach eigenen Angaben viel zu tun und wickelt in Thüringen in der aktuellen Kalenderwoche knapp 200.000 Pakete ab. Das Aufkommen in diesem Jahr liege etwa sechs Prozent höher als im Vorjahr, die Pandemie habe das Wachstum des Online-Handels deutlich beschleunigt. Den Höhepunkt des Weihnachtsgeschäftes meldete das Unternehmen bereits in der vergangenen Woche mit mehr als 204.000 Päckchen und Paketen.