Corona-Pandemie Diakonie Mitteldeutschland: Impfpflicht gefährdet Versorgung

Die Diakonie Mitteldeutschland will, dass die Landesregierungen von Thüringen und Sachsen-Anhalt die Impfpflicht für Beschäftigte in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen aussetzen. Das Ziel eines höheren Infektionsschutzes in diesen Bereichen dürfe nicht mit der Abwanderung vieler Beschäftigter und mit Versorgungsengpässen erkauft werden.