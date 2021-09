Die Weimarer Rechtsanwältin Ulrike Grosse-Röthig und der Landtagsabgeordnete Christian Schaft bewerben sich um den Landesvorsitz der Thüringer Linken. In einem Bewerbungsbrief an die Kreisverbände der Partei erklären beide, es gelte auf dem Parteitag im November eine Doppelspitze zu wählen - "ein Team, das im Landesvorstand die Partei zusammenführt und weiterentwickelt".

Ulrike Grosse-Röthig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vor der künftigen Parteiführung lägen große Aufgaben, heißt es in dem Brief weiter. Viele neue Mitglieder mit unterschiedlichen politischen, sozialen und beruflichen Erfahrungen seien "zu uns gestoßen". Mit ihnen kämen auch neue Ideen und Vorstellungen über Parteiarbeit auf die Linke zu, die mit eingeübten Formaten "teilweise schwierig unter einen Hut zu bringen sind". Grosse-Röthig und Schaft sprechen in ihrem Schreiben davon, eine neue Fehlerkultur fördern zu wollen und neue Wege zu finden, die Generationen in der Partei miteinander zu verbinden.