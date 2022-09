Thüringer Landwirte beklagen einen zunehmenden Diebstahl bei Obst und Gemüse. In Herbsleben zum Beispiel wurde in einer Nacht etwa eine Tonne Kartoffeln vom Feld gestohlen, sagte Matthias Joest von der örtlichen Agrargesellschaft. Gefasst werden konnten die Täter bisher nicht. Es ist offenbar eine ganze Familie gewesen, die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem Kleintransporter aufs Feld gefahren war. Denn am Morgen wurden laut Agrargesellschaft nicht nur große, sondern auch Kinderfußspuren am Tatort gefunden. Geklaut wurde schon immer, doch die Diebstähle haben in den letzten Wochen zugenommen, sagt er. Und das nicht nur bei Kartoffeln, sondern auch beispielsweise bei den Zwiebeln.

Frisch geerntete Kartoffeln (Symbolbild) Bildrechte: imago/fStop Images