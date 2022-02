Ein Firmeninhaber aus Ostthüringen hat den Import großer Mengen Dieselkraftstoff aus Polen teuer bezahlt: Der Mann wurde nach Angaben der Bundespolizei auf der Rückreise in Zittau von Polizisten mit acht 200-Liter-Fässern Diesel ertappt.

Den Kraftstoff habe der Mann im polnischen Bogatynia in Dreiländereck zu Deutschland und Tschechien gekauft und in die Fässer gefüllt, die sich auf einem Lkw befanden. Die Polizisten ließen den Steuersünder an Ort und Stelle 750 Euro Steuern nachzahlen und informierten den Zoll, der ein Steuerstrafverfahren einleitete.