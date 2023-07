Wegen einer außergewöhnlichen Dieselspur ermittelt die Thüringer Autobahnpolizei. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Autofahrer am Freitag auf der A71 eine kilometerlange Dieselspur hinterlassen . Offenbar hatte der Verdächtige ein Leck am Tank komplett ignoriert. Jeweils nach etwa 30 Kilometern habe er immer wieder aufgetankt.

Nach ersten Ermittlungen habe der Autofahrer unter anderem an der Tankstelle Thüringer Tor bei Gräfenroda (Ilm-Kreis), an einer Tankstelle in Suhl sowie in Meiningen Diesel nachgefüllt. Die Spur führt laut Polizei dann weiter nach Bayern, so soll er auch in Mellrichstadt getankt haben.