Thüringen startet in dieser Woche ein bundesweites Pilotprojekt für einen elektronischen Impfnachweis . Voraussichtlich ab Mittwoch kann über das Terminvergabeportal impfen-thueringen.de ein elektronisches Impfzertifikat abgerufen werden. Zunächst gilt dieses Angebot nur für die, die in den Impfzentren und den Impfstellen geimpft wurden.

Der Nachweis könne zum einen ausgedruckt und über einen QR-Code per Smartphone ausgelesen werden. Zum anderen soll der Nachweis auch in digitaler Form auf Smartphones geladen werden können - etwa in der Corona-Warn-App. Geplant ist, dass in den nächsten Wochen auch Personen, die beim Hausarzt geimpft wurden, den Nachweis anfordern können.