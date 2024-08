Das digitale Gesundheitsamt in Thüringen kann also nicht so schnell an den Start gehen wie geplant. Das ist nicht nur in Thüringen so. Auch andere Länder haben sich laut Thüringer Gesundheitsministerium bereits im Sommer 2023 für eine Verlängerung des Förderprogramms eingesetzt, weil sich laut Ministerium zeigte, "dass insbesondere die komplexen landeskoordinierenden Maßnahmen nicht im geltenden Förderzeitraum umgesetzt werden" könnten.