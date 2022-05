So wie Annett Simmroth geht es nach Schätzung des Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg etwa 20 Prozent der Thüringer. Er kennt Fälle, in denen Menschen vor dem Amt standen – ihr Anliegen aber nicht klären konnten, weil sie vorher online einen Termin hätten vereinbaren müssen. Bürgerämter seien auch oft nicht erreichbar, so Herzberg. "Wenn ein Rollstuhlfahrer nicht in den Zug kommt, liegt das nicht am Rollstuhlfahrer, sondern am Zug und dessen Zugangsmöglichkeiten. Das ist mir wichtig, wenn ich jetzt von digitalen Analphabeten spreche. Das meint also nicht: Das sind Leute, die nichts draufhaben, sondern es gibt Menschen, die so gehandicappt sind, dass sie nicht in den Zug hineinkommen."