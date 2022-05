Der Thüringer IT-Beauftragte und Finanzstaatssekretär, Hartmut Schubert (SPD), will die Landesverwaltung unabhängiger von internationalen Software-Konzernen machen. Deshalb soll Thüringen schrittweise mehr herstellerunabhängige, frei nutzbare Software einsetzen. Als ersten Schritt für den Strategiewechsel plant Schubert nach eigenen Angaben eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, über die das Regierungskabinett voraussichtlich am 5. Juli entscheidet.

Stimmt die Landesregierung zu, könnte bis Jahresende eine Bestandsaufnahme der rund 20.000 Computerarbeitsplätze der Landesbehörden folgen. Laut Finanzministerium lassen sich am leichtesten reine Dokumenten-Arbeitsplätze umstellen. Das Betriebssystem Windows und die Bürosoftware Office, beide vom US-Unternehmen Microsoft, könnten beispielsweise durch die kostenfrei verfügbaren so genannten Open-Source-Systeme Linux und Libre Office ersetzt werden. In weiteren Schritten würden spezielle Softwarelösungen einzelner Landesbehörden an die neue Softwaregrundlage angepasst.