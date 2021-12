Infrastruktur Förderfrist für Dorfläden bis Mai 2022 verlängert

In Thüringen entstehen 17 neue Dorfläden, in denen rund um die eingekauft werden kann. Die Förderfrist dafür wird bis Mai 2022 verlängert. In den Geschäften kann man sich an sieben Tage in der Woche mit Lebensmitteln eindecken.