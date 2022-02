Die Thüringer Landesregierung will den Zugang zum Einzelhandel erleichtern. Ab dem 9. Februar soll daher beim Einkaufen und bei körpernahen Dienstleistungen die 3G-Regel gelten, sagte Regierungssprecher Falk Neubert am Dienstag in Erfurt. Nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch negativ Getestete haben dann Zutritt zu den Geschäften.

Bisher gilt im Thüringer Handel, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Drogerien, die 2G-Regel - nur gegen Corona geimpfte oder davon genesene Menschen haben Zutritt.

Wissenschaftlicher Beirat: Omikron-Welle in zwei bis drei Wochen

Die neue Landesverordnung soll laut Neubert vom 9. bis 28. Februar gelten. Das Kabinett habe zeitweise zusammen mit dem Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats getagt, der die Landesregierung in der Pandemie berät. Nach dessen Einschätzung komme die Omikron-Welle, die in vielen Bundesländern für hohe Infektionszahlen sorgt, in Thüringen erst in 14 bis 20 Tagen an, sagte Neubert.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) habe das Kabinett darüber informiert, dass an diesem Mittwoch voraussichtlich weitere 18 Kommunen in die niedrigere Corona-Warnstufe 2 eingestuft würden. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar würden bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für die Corona-Verordnungen in den Bundesländern erwartet. Bevor die Omikron-Welle kommt, soll in Thüringen Shopping nach der 3G-Regel gelten. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Zuvor hatten IHK gegen restriktive Regeln protestiert