Im Dreienbrunnenbad in Erfurt starten die ersten Bauarbeiten. Zunächst wird seit Dienstag die alte FKK-Dachterrasse abgebaut, teilten die Stadtwerke mit. Dabei handelt es sich um eine schwere Stahl-Konstruktion, die in den 1980er-Jahren auf das Holzdach des Nordflügels aufgesetzt worden war.

Das Dreienbrunnenbad in Erfurt Bildrechte: MDR/Ria Weber

Im Laufe der Jahre war Nässe in das Gebäude gelangt, Hausschwamm breitete sich aus. Um den Schwamm zu stoppen und die historische Bausubstanz zu sichern, müsse die Dachterrasse abgerissen werden.

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten in dem historischen Freibad und am Papierwehr sollen im Herbst beginnen. Das Bad erhält ein neues Becken mit drei 25-Meter-Schwimmbahnen sowie einen Nichtschwimmerbereich und neue Technik. Die historischen Gebäude werden saniert und der Gastronomiebereich so gebaut, dass sowohl Badegäste als auch Passanten auf dem Rad- und Fußweg versorgt werden können.